【瑞通推介】阿里騰訊再創新高　牛熊證即市交投明顯活躍

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場繼續關注美國大選、疫情發展和企業業績，美股隔晚個別發展，道指收報27,463點，跌222點或0.8%，納指則高收0.6%。

恒指周二(27日)收報24,787點，跌131點或0.5%，盤中險守24,600點。周三(28日)早段繼續整固，跌逾100點，於24,600點水平整固。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾6,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾5,200萬元，反映投資者看好後市。周二其牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

周三早段市場焦點重回新經濟股，其中阿里巴巴升超過2%，創下309.2元的新高。周三早段其相關牛熊證的交投明顯較日前活躍。

騰訊控股周二曾飆4.8%，高見588.5元創歷史新高，全日收升4.1%於585元，成交額增至近163億元。有券商指螞蟻集團上市利好騰訊旗下金融業務重估，並看好騰訊將於下月12日發布的第三季業績。此外，美國上訴法院駁回WeChat即時下架申請，以及騰訊旗下新手遊大受市場歡迎，皆帶動騰訊上日表現。股份周三早段繼續破頂，升逾1%，高見597元。騰訊周二錄多達38.7億元北水淨買入，是當日最多北水淨買入港股。輪證資金流方面，周二有超過7,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾4,700萬元淨流入。

滙豐控股第三季業績勝預期，列帳基準除稅前利潤按年下跌36%至30.74億美元，預估信貸損失按季大降80%至7.85億美元，遠低於市場估計。另董事會將於明年2月公布是否就2020年派發一次較為保守的股息。有券商上調滙控盈利預測，而滙控成為周二表現最佳藍籌，盤中曾漲5.4%至34元的近兩個月高位，收升4.8%於33.8元，4日累升9.7%。股份周三早段回吐4%，跌至32.4元附近。周二有逾560萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾640萬元淨流入。

小米集團被券商下調評級，周二跑輸大市，以近全日低位21.1元收市，挫3.4%。周三早段好淡爭持，於21元附近徘徊。周二有逾3.7億元北水淨沽出小米。輪證資金流方面，近770萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾260萬元淨流出。

螞蟻集團中港AH招股，市場憂慮資金持續被抽走，加上有傳中國證券監管部門要求券商放慢創業板新股IPO申請速度，中資券商股周二顯著受壓。中信證券周二曾挫6.5%，低見16.86元，收報17.24元，跌4.4%，連失多條平均線。周三早段跌勢未止，曾再跌穿16.8元，跌幅近3%。公司將於周四(29日)公布第三季業績。其好倉周二錄逾40萬元淨流入。

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