港元拆息︰螞蟻集團招股效應　1星期續升至0.63厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.08厘；受巨無霸新股螞蟻集團正公開招股影響，1星期拆息繼續升至0.63厘；與樓按相關的1個月升至0.43厘；3個月持平，仍報0.54厘。

28/10/2020

隔夜 0.08726厘

1星期 0.63750厘

2星期 0.45375厘

1個月 0.43833厘

2個月 0.45750厘

3個月 0.54054厘

6個月 0.67857厘

12個月 0.85464厘

27/10/2020

隔夜 0.05107厘

1星期 0.51054厘

2星期 0.45375厘

1個月 0.41571厘

2個月 0.45750厘

3個月 0.54054厘

6個月 0.68143厘

12個月 0.85607厘

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