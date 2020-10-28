【高盛推介】阿里窩輪牛證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(27日)重上300港元，收市升約0.7%。周三(28日)早段繼續上升，高開約1.5%後升幅擴大，高見309.2元，繼上周三(21日)再創上市新高。阿里旗下螞蟻集團周二開始招股，有報道指螞蟻集團獲銀行及券商借出2,173億元孖展，相當於超額認購64倍。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧好倉，當中認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約3,530萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。而牛證於過去2個交易日亦共錄得約1,250萬元資金流入。

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