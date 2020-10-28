【高盛推介】阿里窩輪牛證精選
2020年10月28日 11:30
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(27日)重上300港元，收市升約0.7%。周三(28日)早段繼續上升，高開約1.5%後升幅擴大，高見309.2元，繼上周三(21日)再創上市新高。阿里旗下螞蟻集團周二開始招股，有報道指螞蟻集團獲銀行及券商借出2,173億元孖展，相當於超額認購64倍。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧好倉，當中認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約3,530萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。而牛證於過去2個交易日亦共錄得約1,250萬元資金流入。
投資者如看好，牛證方面可留意新上市的阿里牛證(52923)，收回價295元，行使價293元，換股比率500，槓桿比率19.6倍。
投資者如計劃部署認購證，可考慮以行使價310至355元作為篩選產品的條件。並可留意當中3個月期以上產品中，槓桿最突出之一的阿里購證(26591)，行使價354.08元，2021年3月9日到期，實際槓桿7.7倍。
投資者如看淡，可考慮以行使價250至310元作為篩選認沽證的條件。並可留意當中槓桿最突出的阿里沽證(28997)，行使價259.8元，2021年1月5日到期，實際槓桿8.9倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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