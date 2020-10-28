人棄我取！花旗搶攻中東非洲等新興市場銀行業務

美國第三大銀行花旗集團計劃擴大從俄羅斯到南非等發展中國家的企業銀行業務，該行已全面重組在東歐、中東和非洲的業務，以專注於新興經濟體。

作為改組的一部分，花旗在9月份將該三個地區的29個業務部門進行重組，並在沒有業務的國家或地區改組了30個部門，從而建立一個新興市場集群。

花旗歐洲、中東和非洲新興市場公司銀行業務部董事長Naveed Kamal表示，與現在相比，集團將考慮增加銀行業務的覆蓋範圍。

事實上，花旗的擴張策略與其歐洲競爭對手不大相同，以德意志銀行和巴克萊為例，已縮減非洲業務或從該地區撤退，以專注於本國市場。至於渣打、野村和瑞信則在杜拜地區裁員並減少業務。

花旗則押注在新冠肺炎疫情大流行、油價疲軟和政治不確定性造成的經濟衰退之後，史無前例的併購交易機會將會到來。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299