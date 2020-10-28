全球經貿戰：歐亞集團總裁警告美總統大選後　中美關係勢惡化

11月美國總統大選逼近，風險研究機構歐亞集團(Eurasia Group)總裁Ian Bremmer警告，無論最終花落誰家，中美關係都將進一步惡化！

Bremmer指出，拜登還是特朗普當選美國總統也好，美國中國新疆人權問題的批評，以及兩國在香港、台灣、南中國海、知識產權、貿易和技術等問題上的分歧，都將進一步升級。即使拜登成為總統，中美之間也將發生大量對抗和不信任。

中美緊張局勢不斷升溫，美國國務院日前同意向台灣出售價值24億美元的反艦飛彈。而中國其後宣布制裁參與是次對台軍售的美國企業，包括洛歇馬丁、波音防務及雷神等公司。

Bremmer認為，這種黯淡的前景導致中國官員對美國大選結果產生不同傾向。中國領導人的經濟顧問普遍偏愛拜登，但部分國家安全部門的官員則偏愛特朗普，因認為美國政府的舉動損害了美國在全球的聲望。

假設拜登勝出總統大選，Bremmer預期中美高層交往將會增多，雖然料兩國不會有冷戰，但認為會在許多關鍵領域看到對抗。

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