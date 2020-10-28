港股格局：溫天納料11月大市受美國政治影響

股市周三開市跌幅逾150點，及後跌幅收窄。資深投資銀行家溫天納對11月後市態度悲觀，不論由誰出任美國總統，相信均為市場帶來一籃子負面因素。

大市將受美國政治問題所影響，港股及A股影響較少。假設由拜登上場，民主黨將推出不利商家及市場的政策。假若特朗普連任，兩黨鬥爭將持續影響市場。

投資者入市態度較保守，皆因股市已累積一定升幅及倉位，經濟復甦等好消息已充分反映，國內疫情緩和只帶動A股上升，市場再沒有幻想空間，股份須繼續上升必須依靠12月聖誕節旺季業績，但目前來看業績表現一般，加上港股方面，將有超大型新股上市，或會導致資金流走。

螞蟻集團招股反應熾熱，他表示短期內能為新經濟股帶來提振作用，但另一方面銀行股下跌，造成此消彼長的效果。他相信螞蟻集團上市後，新經濟股股價將達頂點，年底公布業績後或會獲利回吐。

不過，投資者尚可留意內銀股，由於內地政府在10月公布準備金率等利好市場政策，內地金融市場的流動性增強，將引發內地銀行融資，但須視乎會否有實質數據支持。

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