中生製藥治療纖維化創新藥獲中國批准開展臨床試驗

該創新藥於本年初已獲美國食品藥品監督管理局批准了試驗用新藥申請，目前正在當地進行人體臨床試驗給藥中。

TDI01是全新靶點、高選擇性的Rho/Rho相關捲曲螺旋形成蛋白激酶2(ROCK2)抑制劑，國家十三五重大新藥創製品種。全新機制的TDI01可通過高選擇性地抑制ROCK2信號通路，發揮抑制纖維化進展、抗炎和免疫調節等多重作用，在肺纖維化、肝纖維化等領域具有較好的治療潛力。

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