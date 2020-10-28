【產經直播】科網股高處未算高？5G板塊諗得過？
2020年10月28日 12:06
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美國總統大選選情未明，隔晚美股個別發展，僅納指錄得升幅。港股方面，近日科指亦跑嬴恒指，阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團(06688)正在招股，股價再破頂：而騰訊(00700)旗下新手遊亦有好消息，同樣創歷史新高，重磅科技股支持下，科指有望繼續跑嬴？
內地五中全會舉行當中，早前工信部曾表示，考慮將5G、生物醫藥及集成電路等等重點領域，納入「十四五」規劃，支持企業進一步突破核心技術。這些板塊是否可以看高一線？5G涉及層面眾多，又應該如何選擇？
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