【產經直播】科網股高處未算高？5G板塊諗得過？

內地五中全會舉行當中，早前工信部曾表示，考慮將5G、生物醫藥及集成電路等等重點領域，納入「十四五」規劃，支持企業進一步突破核心技術。這些板塊是否可以看高一線？5G涉及層面眾多，又應該如何選擇？

南方東英特約《ETF指南》，逢星期三中午12:45於東網Money18 FB直播，請嚟南方東英銷售及產品策略部副總裁李雪恒，以及銀河證券業務發展董事羅尚沛跟大家剖析大市，選擇適合的ETF產品以捕捉大市走勢。

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