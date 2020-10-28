環球醫療9個月溢利按年增6%

金融與諮詢業務方面，公司積極強化業務開發力度，淨息差和淨利差較2020年中期穩中有升，資產質量繼續保持良好。

醫院集團業務方面，自第三季起，集團各成員醫療機構均已陸續恢復正常營運。第三季診療人數按年略有上升，營業收入已超過去年同期水平。

在資金保障方面，集團在充分保證資金流動性和負債期限結構穩健的前提下，積極利用境內外各種融資工具，今年前三季度平均資金成本較上年度有所下降。

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