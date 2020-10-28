信置：樓市剛性需求仍大　未來1年將推出8個項目

問及政府撤銷空置稅立法草案，對於集團推盤的影響，他強調，集團並無囤積居奇，當取得預售樓花同意書便會推售項目，現貨尾不足100伙，未來一年亦將有8個項目推售。

集團聯席董事田兆源補充，公司計劃未來一年推出的8個新項目，包括西南九龍的Grand Victoria在內的1,437個單位，合共涉約7,000伙新單位。他期望盡快取得預售樓花同意書，並將按市價出售。

信和置業亦有份參與入標早前東涌商業地流標之項目，集團主度黃志祥指，各發展商的出價不錯，但會尊重政府決定，並不代表不看好寫字樓市道。

至於酒店業務方面，他指出，疫情下，本港酒店、旅遊業面對很大挑戰，酒店會加強推動本地客人消費，亦對未來旅遊氣泡政策感期待，冀可帶動酒店業務。他指，現時會先控制好成本，員工是重要資產，每一個決定都會深思熟慮，不會輕易裁員，集團現階段亦未考慮回購或出售核心資產。

對於本港的本地生產總值(GDP)被鄰近競爭對手深圳超越，黃志祥強調，深圳與香港優勢存在互補作用，而深圳人口較香港多，生產力必然較高，因此超越香港是必然的。但他認為，香港人毋須擔憂，又笑言香港與深圳鄰近應感到驕傲，日後香港加上深圳人口達2,500萬至3,000萬，發展潛力大，更形容將會是香港的「最黃金時代」。他認為港人要更關注深圳、大灣區及內地發展，思考可如何配合。

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