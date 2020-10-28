【高盛推介】追蹤騰訊高槓桿貼牛
2020年10月28日 12:31
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(27日)突破580港元水平，收市升約4.2%。周三(28日)早段繼續發力急漲，高開0.4%後升幅擴大，高見598元，繼周二再創歷史新高。
有券商預期騰訊旗下微信支付，於2022年估值可達2,640億至3,460億美元。利潤可達400億元人民幣。該行重申騰訊「跑贏大市」評級，目標價815元。
觀察個股輪證資金流向，可見周二資金轉向部署淡倉，當中認沽證錄得約2,180萬元資金流入，為當日最多資金流入的認股證相關資產。進而觀察港股通資金流向，亦見周二北水繼續追捧騰訊，錄得高達38,7億元資金淨買入。
投資者如看好，牛證方面的貼牛選擇可留意屬市場上最貼價之一的騰訊牛證(52913)，收回價563.49元，行使價560.99元，換股比率100，槓桿比率15.6倍。
遠牛選擇則可留意屬低面值的騰訊牛證(52949)，收回價555元，行使價552.5元，換股比率500，槓桿比率12.7倍。
投資者如計劃部署認購證，貼價的選擇可留意年期約2個月的騰訊購證(23979)，行使價652.01元，2021年1月4日到期，實際槓桿9.3倍。
價外的選擇則可留意年期約2個月的騰訊購證(19348)，行使價685.5元，2020年12月29日到期，實際槓桿11.1倍。
另一方面，行使價515元附近、明年1月份到期的認沽證為近期熱門條款。投資者如看淡，可留意當中槓桿最突出的騰訊沽證(11888)，行使價514.5元，2021年1月13日到期，實際槓桿9.2倍。
高槓桿的選擇則可留意年期約3個月的騰訊沽證(15949)，行使價498元，2021年1月5日到期，實際槓桿11倍。
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