【高盛推介】追蹤騰訊高槓桿貼牛

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(27日)突破580港元水平，收市升約4.2%。周三(28日)早段繼續發力急漲，高開0.4%後升幅擴大，高見598元，繼周二再創歷史新高。

有券商預期騰訊旗下微信支付，於2022年估值可達2,640億至3,460億美元。利潤可達400億元人民幣。該行重申騰訊「跑贏大市」評級，目標價815元。

觀察個股輪證資金流向，可見周二資金轉向部署淡倉，當中認沽證錄得約2,180萬元資金流入，為當日最多資金流入的認股證相關資產。進而觀察港股通資金流向，亦見周二北水繼續追捧騰訊，錄得高達38,7億元資金淨買入。

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