【飯碗不保】美國軍工巨頭雷神裁員2萬人

中美緊張局勢不斷升溫，中國日前宣布制裁參與是次對台軍售的美國企業，包括美國軍工和航空航天領域巨頭之一雷神科技(Raytheon Technologies)，該公司周二(27日)傳出裁員消息。

雷神科技行政總裁Greg Hayes宣布，由於新冠肺炎疫情重挫商業航空業務銷售，集團正在裁減15,000名員工及4,000個承包商崗位。加上聯合技術公司與雷神公司今年4月合併成雷神科技後原定裁減的1,000人，即公司總裁員人數多達2萬人。

Hayes補充，疫情使商業航空公司步履蹣跚，損失數以萬計的工作崗位、數以百萬美元計的利潤，預計市場不會出現大幅反彈，而是會出現長期、緩慢的復甦，恐怕將持續數年之久。

報道指出，被裁減的2萬人，佔雷神商業員工總數的20%左右，裁員主要集中在該公司旗下的飛機引擎製造商普惠(Pratt & Whitney)及Collins Aerospace。

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