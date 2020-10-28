【全球攬炒】調查指中國今年經濟增長恐創44年新低

新冠肺炎疫情疫情持續肆虐，根據外電最新調查顯示，考慮到年底全球疫情重燃等不確定因素，估計中國今年第四季經濟增長5.8%，較7月時的預測6.1%下調；全年增長預測亦由2.2%，削至2.1%，恐創1976年以來新低。

調查預計，中國今年第四季的國內生產總值(GDP)將按年增長5.8%，較第三季的4.9%高，隨着全球經濟自疫情中復甦，估計中國明年的GDP能達8.4%，較7月時預測上調0.4個百分點。

有關調查統計逾30家機構，受訪者料今明兩年中國通脹將保持溫和，維持今年全國居民消費價格指數(CPI)按年增長2.7%的預測不變；料明年增長2.1%，較7月份的預測上調0.1個百分點。

此外，估計人民銀行第四季直至明年都將維持1年期貸款市場報價利率(LPR)3.85厘不變，1年期定存基準利率亦繼續持穩於1.5厘。

中共中央委員會第五次全體會議(五中全會)周一(26日)展開，中國高層將在此次會議上討論並制訂2021至2025年經濟發展規劃。瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤認為，在脫鈎壓力上升、中美關係相關不確定性較大的背景下，預計新的五年規劃將明顯淡化或下調GDP增長目標，更關注經濟再平衡和發展質量。

長江證券首席經濟學家伍戈指出，中國第四季經濟增長的斜率會有所放緩，但到了明年第一季，由於今年第一季極低的基數加上經濟的修復，屆時可能有大幅度上升。整體而言，經濟在未來幾個月的趨勢還是在復甦與修復，但綜合斜率在放緩，仍需關注房地產、基建、消費和外需4個領域。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平表示，如果美國總統大選推進不順，局面陷入內亂狀態，將為第四季全球經濟運行帶來不可估量的風險；反之，美國經濟、世界經濟、全球金融市場，包括中美關係等都有望逐步回歸常態。

連估計，第四季中國在積極財政政策和穩健貨幣政策的支持下，消費將進一步回暖，出口繼續保持較快增長，投資增速有望加快。而隨着今年地方政府專項債券發行進入尾聲，年底前積極財政政策繼續擴大的可能性明顯下降。今年年底或明年年初，隨着經濟步入趨勢性運行軌道，為抑制金融風險，貨幣政策可能出現調整窗口，從逆周期調節加快步伐轉變至跨周期調節，更加突出穩健基調。

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