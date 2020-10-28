渣打銀行推青年就業及資助計劃

渣打銀行(香港)與聖雅各福群會今(28日)推出「Futuremakers First Job青年就業及資助計劃」，半額資助不同行業的中小企，提供全職或短期工作空缺。同時，協助應屆DSE、大專及大學畢業生配對工作，以提高年青人的就業機會。

渣打銀行香港區行政總裁禤惠儀稱，是次計劃是渣打支援社區經濟復甦的首批項目之一，期望透過計劃資助100間中小企，提供超過600個以短期獨立工作為主的職位空缺，為400名年青人提供就業培訓及工作機會。

數據顯示，新冠肺炎疫情嚴重打擊香港經濟，企業經營困難，招聘意欲疲弱，甚至裁員，整體失業率升至6.4％，其中20至24歲青年的失業率更高達20.1%。

此外，今年首季全職畢業職位數目按年急跌40%，青年就業大受影響。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299