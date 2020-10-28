空姐退租！業主減價10萬沽藍天海岸一房單位

中原覃文謙表示，東涌區本月累錄約79宗二手成交，已追平上月全月78宗紀錄，減價帶動下，近日成交有所加快。區內藍天海岸3座低層F室，實用面積388方呎，一房間隔，叫價550萬元，放盤數天，速獲買家洽購，減價10萬元，以540萬元易手，呎價13,918元。買家為新婚夫婦，鍾情單位景觀，可享少海景，隨即入市自用。

覃文謙表示，原業主於2016年3月以384萬元購入單位收租，現租客為國泰空姐，日前向業主提出退租，業主趁機交吉放售單位，準備換入大單位作投資。持貨3年多，現轉手帳面獲利約156萬元，單位升值41%。

藍天海岸本月錄得9宗成交，較上月多1宗，本月平均實用呎價約13,532元。

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