中國經濟：滙豐完成外資行首筆區塊鏈福費廷跨行交易

內地傳媒報道，滙豐銀行宣布已與交通銀行通過中國貿易金融跨行交易區塊鏈平台(CTFU)完成了一筆福費廷(即「Forfaiting」，又稱信用狀賣斷)跨行交易，這是外資銀行通過該平台完成的首筆此類交易。

據介紹，該項跨行交易是由滙豐中國作為買入行與賣出行交通銀行通過CTFU平台達成的一筆國內信用證福費廷業務的轉讓。該業務實現了完全線上要約、成交及轉讓，是全程無紙化的數字操作，令交易時間從原先的2至3天大幅縮短到數小時。數碼化技術的應用令此類交易更為高效、標準和安全。

中國銀行業協會專職副會長潘光偉表示，很高興看到滙豐中國與交通銀行通過CTFU平台成功完成了該筆交易。近年來，金融與科技的深度融合已成為銀行業發展的重要趨勢。針對銀行貿易融資業務的特點，該會希望CTFU平台借助區塊鏈的技術優勢，通過有機整合行業資源，促進銀行間信息交互，推動銀行實現業務流程優化和數碼化轉型，從而切實提升銀行業服務實體經濟質效。

滙豐中國行長兼行政總裁王雲峰則指出，該行很榮幸成為CTFU平台首家完成福費廷跨行交易的外資銀行。CTFU平台在貿易融資中的深入應用有助于大幅提升貿易融資規模和效率，為銀行開展貿易金融業務提供科技賦能。通過該平台，外資銀行可以與中資銀行實現更高效緊密的合作，從而更好地服務企業。滙豐將繼續發揮在區塊鏈技術應用方面的經驗，支持該平台的進一步建設。

CTFU平台由中國銀行業協會牽頭建立，今年8月正式應用投產。該平台立足於區塊鏈技術，高效實現交易執行和信息交互，從根本上解決了跨行福費廷業務線下協議簽署、流程手續較為繁瑣等問題。通過CTFU平台開展信用證福費廷業務，有助於降低貿易融資成本、保障交易信息安全和擴大交易對手范圍。隨着CTFU平台的金融應用場景的進一步建設，境內貿易融資跨行業務將實現全面的信息數碼化發展。

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