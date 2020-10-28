調查：香港CFO首重投資科技應用及數據分析

畢馬威與特許公認會計師公會(ACCA)進行的聯合調查報告《跨過業務障礙尋找機遇：香港的科技應用前景》，調查了200名來自不同行業的財務總監及中層財務管理人員，探討財務職能如何優化其現有營運模式，以應對現時香港科技應用日益增加的趨勢。

報告顯示，大部分企業已充分應對了新冠病毒疫情所帶來的干擾。財務專業人士得以透過科技應用在辦公室以外的地方靈活工作。但有部分受訪者指企業對有效應用科技的支援程度需要有所提高。

畢馬威中國香港管理諮詢總監沈綽姿表示，過去一年企業營運模式受到的衝擊具有持久影響，當中有企業展現了高度的抵禦能力，但亦有部分企業發現了需要明顯改進的地方。正因最近各行各業的業務長期受阻，促使財務職能管理層檢討其營運及科技策略。但終其而言，各企業必需對公司結構、人力資源分配、管理政策等進行徹底革新才可讓財務職能充分利用其科技投資並有效地管理團隊福祉。

今年各界對科技投資的需求顯著增強。至少32%受訪者選擇將科技應用(18%)以及商業智能科技與數據分析(14%)列為首要考慮。

財務職能所需的人才和技能不斷演變，企業傾向尋找專門從事數據分析、技術金融知識和管理技能的人才。受訪者認為，數據分析技能(20%)、領導才能及項目管理技能(17%)、技術會計和報告知識(15%)以及科技技能(14%)將是財務專業人員未來5至10年應具備的最重要技能。

面對科技變革，如何支援財務職能人員仍存在改進空間。只有1/3的受訪者認為科技可以幫助他們更快完成任務，並令員工可以專注於其他活動。最關鍵的挑戰是嚴重依賴書面工作(32%)以及不支持靈活工作安排的公司文化或政策(24%)。這些阻力為財務人員照常完成工作帶來嚴峻挑戰。

除新冠疫情外，自動化科技日益普及亦促使高級管理層重新考慮是否仍需要以低人力成本為招徠的共享或外判服務。不過，根據調查顯示仍有59%的受訪財務職能人士視共享服務或外判為一項需求。他們尤其相信科技有助提升工作效率(22%)以及提高外判的成本效益(16%)。因此，企業需要權衡自動化的機會以及實現抵禦能力的最佳方法。

ACCA香港分會政策主管朱暖暉指出，在所有行業當中，財務職能可以透過改善營運模式加強企業敏銳度及靈活性。當然，所有改變都有代價，不過科技投資將帶來中期的可量化效益並提高營運防禦性。

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