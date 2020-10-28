新加坡金管局：經濟復甦將呈「漸進而不平衡」格局

新加坡金融管理局表示，新加坡經濟從新冠疫情中的復甦可能會呈現出一種「漸進而不平衡」的格局，企業和家庭在開支上依然保守，而工業產值近期的反彈未來幾個月可能也會減弱。

新加坡金管局周三(28日)發布的一年兩度的宏觀經濟評估報告指出，雖然包括新加坡在內的世界某些經濟體三季度顯現出了復甦的迹象，但是近期的經濟反彈勢頭料會消退並歸於不完全復甦，該國的勞動力市場明年將僅會有漸進式增長。換言之，別期望有「V」形反彈出現。

報告說，新加坡經濟某些領域到明年底恐怕難以恢復到疫情前水平，旅遊相關產業和接觸密集型服務業可能會繼續維持低迷狀態，而受到收入減少和前景不確定程度增加的影響，企業和家庭的投資和非必需品消費將會繼續受到限制。

新加坡金管局維持預計，該國經濟今年會收縮5至7%。

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