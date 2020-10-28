農民惜售！中國玉米期貨收市價邁向紀錄新高

外電報道，中國玉米期貨收市價邁向紀錄新高，因農民預期更高的售價而推遲銷售。大連商品交易所豆粕期貨接近兩年來的最高水平，非轉基因黃大豆期貨在2012年以來的最高水平附近徘徊。

中國玉米供應趨緊，影響因素包括非洲豬瘟之後生豬生產復甦、糧食需求擺脫新冠疫情衝擊並且農民惜售。國家糧食和物資儲備局稱，農民較以往推遲銷售。

中糧貿易物流信息部門負責人稱，中國2020/2021年度玉米進口量可能按年增長一倍以上，達到1,700萬噸，因為國內收獲規模較小，並且玉米需求復甦。不斷上漲的玉米價格也刺激了小麥、大麥和高粱作為動物飼料的需求。

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