中國經濟：主權財富基金中投公司現高管離職潮

規模達1萬億美元的中國主權財富基金--中投公司，近年來不斷流失投資人才。外電報道，該基金最近又再有四名高管離職。

報道指，中投公司負責能源相關基礎設施投資的團隊負責人盧玉玲離職，另一位團隊負責人--扈與同自7月份便已離開中投公司旗下的中投海外，而中投海外的高級副經理洪愷和唐瑭也在之後離職。報道指洪愷和唐瑭不予置評，而盧玉玲和扈與同則未有回應。

今年中投公司至少已流失7位高管。不過，該公司表示，人員流動對企業來說是正常現象，強調公司始終實行積極、開放的人才引進政策，努力集聚和培養卓越、敬業的一流人才，努力建設高質、高效的一流團隊。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299