傳奇基金大佬：美國大選藍色浪潮將長期利淡股市

1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)表示，民主黨人在下周美國大選中大獲全勝、高稅收和高通脹的幽靈將在未來幾年拖累股市。

外電報道，Druckenmiller周二(27日)在Robin Hood Investors Conference線上論壇表示，美國舉債這麼多，他懷疑股市3至5年內是否會提供任何回報。不過，他相信，若然出現有效的新冠肺炎疫苗和大規模的財政刺激措施，短期內一些股票表現會更好。

他又指出，散戶投資者將在第一季度搶購備受打擊的旅遊業公司，包括航空公司和郵輪公司，而科技股將回吐近期的一些漲幅。他預計，四年後通脹率將超過4%，黃金價格和債券孳息率將更高，而美國失業率將達到7%左右。

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