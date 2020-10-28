全球半導體今年併購規模已達1100億美元　有望挑戰歷史新高

美國晶片生產商AMD落實斥資350億美元收購同業Xilinx，令全球半導體產業今年以來併購規模達到1,100億美元，逼近歷史新高，距離2016年所創下的歷史紀錄僅一步之遙，當年全年收購案規模達1,220億美元。如果半導體產業維持這股收購熱潮到年底，今年有望創下新紀錄。

今年以來，繪圖晶片業者Nvidia的交易案金額排行第一，這家公司以400億美元收購英國晶片設計巨擘Arm。在2016年的半導體收購案中，以微軟收購安謀的規模排行第一，金額達240億美元。

半導體業的競爭日趨激烈，尤其包括蘋果公司等大客都在紛紛自行研發晶片和推出類似輝達的品牌進軍新領域。

AMD收購Xilinx，有助取得用於無線通訊網絡的可編程晶片，比電訊業者架設5G的計劃超前部署，並有助擴大獲利豐厚的資料中心電腦元件市場市佔率。

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