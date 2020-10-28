【旅業蕭條】國際航班大減　「飛機墳場」生意興隆

新冠肺炎嚴重打擊全球航空業，尤其是防疫措施較嚴、令國際航線癱瘓的亞太地區。然而，用作停泊閒置飛機，俗稱「飛機墳場」的管理公司卻生意興隆，停機泊位甚至快要供不應求。

外電報道，受惠大量航班停飛，由亞太飛機存儲公司(APAS)管理，位於澳洲愛麗絲泉(Alice Springs)的「飛機墳場」停泊量逆勢上升，目前有超過100架飛機被封存在那裡；負責在愛麗斯泉維護飛機的APAS執行董事Tom Vincent表示，今年「飛機墳場」供應狀況「十分緊張」。

他預期，愛麗絲泉最終將以停泊200架左右的飛機為常態，為此將提出第4次擴建計劃，讓此「飛機墳場」能夠容納250至300架飛機。雖然航空業已有復甦迹象，但是亞洲地區的國際航線營運狀況依然十分疲弱，也讓沒有國內航線的公司如國泰及星航成了「飛機墳場」的主要客戶。

由於「飛機墳場」生意興隆，在全球航空業裁員聲遍起得當下，還要擴大招聘管理、工程等人員，讓APAS在愛麗斯泉的維護管理人力擴大到80人。

沙漠地方更適合飛機存放，與停泊在機場不同的是，如果飛機長期不會飛行的話，會將其封存至此，由於許多其實是待解體的退役飛機，因此這類的地方又有「飛機墳場」的俗稱。Tom Vincent又指，大多數飛行組員降落於此後，離開前都要拍張照片，而他們也期待這些飛行組員有1天，能夠回來取回這些飛機。

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