新盤動向：柏傲莊II將推不少於283伙 周四可入飛

他指出，項目示範單位將於今日下午5時開放予公眾參觀，明日開始接受認購登記，會因應入票反應部署加推。

對於美國大選會否對經濟環境構成影響，他指出，對投資者市場或有風險，但項目佔7成為用家，要解決居住需要，對市況有信心。預期在疫情緩和下，未來三至六個月市況會更平穩，並料可溫和向上。

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