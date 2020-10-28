新盤動向：柏傲莊II將推不少於283伙 周四可入飛
2020年10月28日 14:59
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黃浩賢(左二)稱柏傲莊II首推單位將涵蓋開放式至三房間隔。
新盤市場氣氛高漲，發展商推盤攻勢浪接浪，新世界發展(00017)營業及市務部總監黃浩賢表示，旗下沙田大圍站項目柏傲莊II將於周三(28日)黃昏時段公布首張價單，涉及不少於283伙，涵蓋開放式至三房間隔，其中兩房及三房戶將佔逾50%。
他指出，項目示範單位將於今日下午5時開放予公眾參觀，明日開始接受認購登記，會因應入票反應部署加推。
黃浩賢稱，與合作夥伴港鐵公司(00066)商討定價，按照樓層及座向景觀釐定，而柏傲莊I銷售反應熱烈。另因應疫情，是次會安排網上登記參觀示範單位，預計每日可錄約4,000人次。
對於美國大選會否對經濟環境構成影響，他指出，對投資者市場或有風險，但項目佔7成為用家，要解決居住需要，對市況有信心。預期在疫情緩和下，未來三至六個月市況會更平穩，並料可溫和向上。
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