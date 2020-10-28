畢馬威：上季風險投資回暖　華企吸金149億美元

會計師行畢馬威發表今年第三季風險投資報告，顯示經歷今年首兩個表現疲弱的季度後，亞太區風險投資在第三季大幅回升，總投資規模按季增39億美元，至高達211億美元，主要投向中國市場。

報告數據顯示，中國第三季風險投資宗數及金額按季齊升，分別由第二季的698宗及128億美元，增加至830宗及149億美元，而亞太區第三季整體風險投資宗數已由第二季的1,207宗回升至1,285宗。

畢馬威中國客戶諮詢與創新主管合夥人査瑋亮(Egidio Zarrella)表示，鑑於新冠肺炎疫情肆虐、地緣政治關係緊張及其他挑戰，在可預見的未來，區域性投資的關注度可能將進一步提高。這在亞洲區尤為明顯，其中中國科技巨頭正在區內進行巨額投資，以推動持續發展和擴張。

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