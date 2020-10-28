【市後重點睇】道期急跌逾400點　油價挫3%

美匯指數企93.14，離岸人民幣(CNH)企6.7142，港匯續強企7.75，美元兌日圓處104.22，歐元報1.1772，英鎊見1.3029。金價報1,906美元。紐油跌3.18%，報38.31美元。道指期貨急跌逾400點，歐股全線低開，英、德、法股跌幅介乎1.46至2.44%。

●市後關注點

-20:30 美國9月商品貿赤；美國9月批發庫存；美國9月零售庫存

-22:00 加拿大央行議息

-證實洽售太古城中心第1座商廈，太古及太古地產午後復牌。

●全球經貿戰：

-歐亞集團總裁警告美總統大選後，中美關係勢惡化。

-美國正式取消加拿大進口鋁關稅。

-中國9月續增購美國商品，惟與第一階段貿協目標仍有距離。

●中美金融戰：

-美參議員提案禁列入黑名單中企進入美市場。

-毋懼打壓！TikTok擬3年內增聘3,000名工程師。

●【旅業蕭條】

-ACI歐洲警告：近200個歐洲機場面臨破產風險。

-IATA料今年客運量跌66%，降明年航企收入預測。

-ANA半年蝕139億元，料全年虧損高達377億。

-國際航班大減，「飛機墳場」生意興隆。

●【虛擬貨幣】比特幣高見13,851美元，創2018年1月以來新高。

●人棄我取！花旗搶攻中東非洲等新興市場銀行業務。

●台灣華南金控解散旗下香港華南永昌證券。

●超級新股：螞蟻集團認購反應何解會這麼踴躍？

●星政府推企業轉型領導計劃，助中小企深入轉型。

●Airbnb擬於納斯達克上市，料集資額逾200億元。

●南韓10月消費者信心按月回升，增幅創近12年新高。

●新冠肺炎：美國餐飲業銷售改善，惟新成本令盈利添壓。

●鴻海與中保投資成立規模200億人幣私募基金。

●中國經濟：

-林毅夫：2030年前中國經濟有8%增長潛力。

-海南出台9項試行政策支持高新技術企業發展。

●畢馬威：上季風險投資回暖，華企吸金149億美元。

●匯立銀行推GoSave定存優惠，年利率1.2厘。

●新盤動向：柏傲莊II將推不少於283伙，周四可入飛。

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