新股專輯：新東方教育明起招股　入場費逾14130元

該公司是次發行851萬股新普通股，約94%為國際配售；6%為本港公開發售，集資最多119.05億元。另設有15%超額配股權，令集資可增至最多136.91億元。

是次集資所得將用作提升學生學習體驗的技術投資、公司業務增長及地區擴充、戰略投資及收購，及一般企業目的及營運資金需求。

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