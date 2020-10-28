新股專輯：新東方教育明起招股 入場費逾14130元
2020年10月28日 16:17
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在美國上市的中資概念股新東方教育(09901)來港第二上市，採取全電子招股程序，周四起至下周二(10月29日至11月3日)招股，每股招股價上限為1,399港元，貴絕港股市場！每手僅10股，入場費14,130.98元，11月3日或之前定價，預期11月9日在港掛牌。瑞信、美銀及瑞銀為聯席保薦人。
該公司是次發行851萬股新普通股，約94%為國際配售；6%為本港公開發售，集資最多119.05億元。另設有15%超額配股權，令集資可增至最多136.91億元。
是次集資所得將用作提升學生學習體驗的技術投資、公司業務增長及地區擴充、戰略投資及收購，及一般企業目的及營運資金需求。
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