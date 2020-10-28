【產經直播】港股繼續炒股唔炒市？
2020年10月28日 16:42
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港股期指結算前夕，大市走勢反覆，恒指周三(28日)低開13點後，最多跌201點，其後受科技股帶動，曾倒升57點，但最終仍受制100天線，收報24,708點，跌78點；港股明顯喺25,000點遇阻力，係咪繼續炒股唔炒市？可以點部署？
大市焦點依然集中在螞蟻集團(06688)IPO身上，新經濟股發力撐市，麥格理睇好微信支付，調升騰訊(00700)目標價至815元，騰訊股價及阿里巴巴(09888)齊再創新高，目標價上望幾多？小米(01810)及美團(03690)冇貨又可唔可以追落後？
萬洲國際(00288)首三季純利按年跌13.2%，較中期業績時跌44%，跌幅明顯收窄，帶動股價曾飆10.4%，加上五中全會其中一個重點就係內循環，內需股板塊仲有得炒一轉？
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