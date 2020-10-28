新盤動向：CENTRAL PEAK料下周起招標推售

他強調，香港傳統豪宅供應不多，項目附近新盤近期呎價介乎約7萬至10萬港元，公司會參考有關價錢。

新地代理總經理陳漢麟稱，項目實用面積由1,649至2,962方呎，間隔三房至四房，亦設不少特色戶。預計下周發出銷售安排，先推分層標準戶為主，準買家須先準備200萬元本票，下周便可預約前往現樓參觀示範單位。

雷霆又稱，未來兩個月集團將推售沙田瓏珀山、西南九龍匯璽III及GRAND YOHO兩期尚餘單位。而原定年底推售的元朗站項目1期，料延至明年初開售。

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