經濟學人智庫：新冠肺炎疫情令發達國家經濟殭屍化

經濟學人智庫(EIU)發表的《 2020年第四季度全球預測》報告指出，在新冠肺炎疫情爆發後，發達經濟體將普遍進入經濟增長緩慢、低通脹、高負債及人口危機的時代，意味經濟「殭屍化」情況將繼續。

報告認為，在這種情況下，發達經濟體希望將名義增長保持在高於利率的水平，這意味着債務將隨着時間的流逝而消失，而這種情況將創造機會為投資和研究提供資金，以推動疫後的複甦。可這伴隨着的風險，包括通脹上升，這將促使債務堆積如潮地失控，以及助長「殭屍公司」。隨着公司和政府疲於償還債務而不是投資，增長亦會顯得無能為力。

經濟學人全球預測總監AGATHE DEMARAIS指出，政府補貼及支持措施令原本不盈利企業能繼續生存，影響生產力及創新，增加「殭屍」企業數量。獲資助貸款企業亦要資源還債，而非投資研發。若通脹意外上升，央行只能加息遏抑通脹，主權債成本便將急升，帶來很大的風險。

他表示，在新冠疫情出現前，日本被認為是經濟上的怪胎；但在疫後日本經濟的特徵--緩慢的增長，低通脹和高債務，將在發達經濟體中變得普及化，意味在低增長，低通脹和高債務環境下，發達經濟體正步日本後塵！即使之後出現有效疫苗，疫情可能不會持續，惟疫後全球經濟殭屍化卻將是持久的。

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