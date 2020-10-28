新盤動向：恆大‧珺瓏灣第2期連錄4宗特色戶成交

一手特色單位受追捧。屯門恆大‧珺瓏灣第2期，上周首度推出地下花園特色戶招標，連環錄得4伙成交，當中3伙位於5座，全屬開放式間隔，當中J室及M室，實用面積均為201方呎，分別以388萬元及375.9萬元獲承接，呎價分別為19,343元及18,701元。

同時，第5座地下N室，實用面積為202方呎，以398萬元售出，呎價約19,703元。而5A座地下N室，實用面積為202方呎，附連花園面積約97方呎，以406萬元成交，實用呎價約20,104元。項目兩期至今累售1,117伙。

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