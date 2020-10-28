大埔滘住宅地4.51億元批出　呎價4478元創4年低位

地政總署公布，大埔公路─大埔滘段住宅地以4.51億元批出，中標財團為熙譽發展有限公司，母公司為Fresh Harmony Group Limited。以可建總樓面約100,721方呎計算，每方呎樓面地價4,478元，貼近市場估值下限，呎價為大埔區4年低位。

上述地盤面積約67,147方呎，呈不規則形狀，地盤中間位置建有一幢兩層半高的村屋及空地，將來發展商在設計上或要因應現存屋宇作出遷就。

資料顯示，是次批出地皮樓面呎價為大埔區4年最低，對上低位為2016年售出的大埔白石角科研路住宅地，成交呎價3,932元。

普縉執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典表示，是次競投反應及成交地價，反映發展商對這類三尖八角較為奇怪的土地有保留，同區二手做價也不算突出，預計可作低密度分層住宅及洋房混合發展，將來落成實用呎價料1.4萬至1.5萬元。

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