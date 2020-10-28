螞蟻次日孖展超購至逾84倍　有券商錄數張頂頭槌飛

滙豐為螞蟻準備1,000億元孖展額度，截至周三晚上6時，該行累計接獲超過930億元的孖展申請。另外，96%的申請均經由數碼渠道進行，每名客戶平均認購約326手股票。滙豐將繼續提供年息低至0.48%新股貸款，直至周四(29日)晚7時或當貸款金額已達到該行指定的最高貸款限額，而透過滙豐投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免。

券商方面，耀才借出近330億元，輝立借出300億元，早前預留150億元的信誠已借爆，加碼後現借出174億元，目前仍接受孖展認購。

由於已超購20倍，勢觸發回撥機制，公開發售服份總數增至約1.67億股，佔比由2.5%提升至10%。換言之，最多有約334萬手可供散戶認購。

螞蟻集團H股以招股價80元，發行約16.7億股H股，集資1,336.56億元。每手50股，入場費4,040.31元，預期11月5日首掛。

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