晶片業變天！倘AMD成功收購賽靈思　將成全球第4大IC設計商

外國傳媒報道，美資AMD近日宣布，將以350億美元(約2,730億港元)的代價收購賽靈思(Xilinx)。

研究機構TrendForce周三(28日)指出，如果收購順利完成，將取代台資的聯發科，成為全球第4大IC(集成電路)設計商。此外，由於AMD與賽靈思都是台資台積電的客戶，因此兩家企業合併後，將提高對台積電的議價能力。

TrendForce指出，雖然英特爾(Intel)近期因晶片先進製程落後，再加上AMD持續強化CPU及GPU(中央及圖形處理器)產品的開發，並與台積電合作，使AMD落後的情況有所反轉，但與英特爾及英偉達相比，AMD在AI(人工智能)、5G基建、ADAS(先進駕駛輔助系統)及工業自動化等領域依然略顯遜色，產品應用範圍、廣泛度、技術實力及收入等部分更顯弱勢。

該機構稱，英特爾及英偉達之所以能取得較AMD更大的優勢，是包括採取戰略性收購以及垂直整合，而賽靈思為全球FPGA(現場可程式化邏輯閘陣列)龍頭，其可編程彈性與平行運算的優勢，確實可以翻轉AMD較為遜色的板塊。

不過，TrendForce表示，這不代表AMD若能成功收購賽靈思，未來就順利。首先，賽靈思受中美貿易戰影響甚大，收入已連續3季倒退，其次是產品定位、研發資源分配、開發工具、函式庫的整合，後兩者的整合尤其困難，將是AMD未來不小的挑戰。

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