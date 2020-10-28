虛銀首家！平安壹賬通為中小企提供「九成信貸擔保產品」

虛擬銀行平安壹賬通銀行宣布，已經參與香港按證保險公司的「中小企融資擔保計劃」，並由周二(27日)起，於香港金融管理局的金融科技監管「沙盒」下，為本地特選貿易中小企客戶提供「九成信貸擔保產品」，為首間參與該計劃的虛擬銀行。

透過該行申請「九成信貸擔保產品」的特選貿易通中小企客戶，可享貸款實際年利率上限僅為4.99厘、補貼全額擔保費、貸款審批階段毋須提交文件、除利息開支外並無其他任何費用、提早還款免罰息等優惠。

平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍先生表示，繼今年9月正式開業後，該行進一步為中小企客戶推出「九成信貸擔保產品」，從貸款利率、擔保費補貼、審批程序等多個方面提升產品競爭力，協助中小企更加靈活、高效地進行資金周轉，減輕融資負擔。

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