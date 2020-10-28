新盤動向：柏傲莊II首批平均呎價1.98萬 較1期高近半成
2020年10月28日 20:00
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發展商極速開盤搶客。新世界發展(00017)旗沙田大圍站項目柏傲莊II，剛已發布首張價單，推出337伙，實用面由264至753方呎，折實平均呎價19,838港元，較本月開售的項目1期首批單位折實平均呎價18,921元，足足高出逾4.8%。當中首度提供的最細開放式戶，折實入場費由572.8萬元起， 單位為7A座8樓E室，實用面積264方呎，但折實呎價亦要21,697元。
至於最高呎價單位亦為開放式戶，單位為6B座39樓D室，實用面積266方呎，折實售價711.2萬元，呎價26,737元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日疫情穩定，早前累積購買力陸續釋放，入市氣氛高漲，一、二手市場皆旺。
他認為，柏傲莊II開價仍舊相當克制，相信首批單位於開售當日沽清應無問題，開放式單位折實入場費572.8萬元起，相信可獲年輕上車客垂青。
在疫情下樓市交投仍然活躍，現時低息環境持續下，銀行存款總額高達約13萬億元，資金需尋求出路，投放磚頭是不二之選，料認購情況將相當踴躍。
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