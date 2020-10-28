全球經貿戰：越南受惠供應鏈變天　被美針對機會大增

外國傳媒報道，各企業在中美貿易戰下，正把供應鏈遷往越南，此情況不符合美國當初發起貿易戰的目標之一，就是將供應鏈從中國遷移回美國。

曾任特朗普政府貿易代表助理的Barbara Weisel表示，中美貿易戰中的目標是向美國公司施壓，迫使其將生產遷出中國，並預計此舉將把製造業帶回美國，以及保護美國的就業機會。不過，許多企業沒有將生產搬到美國，而是轉到其他國家。

Weisel指出，隨着美國總統大選將近，特朗普政府的官員也對美國和越南等國增加的貿易逆差感到困擾，所以美國才會在本月調查越南的貿易行為，目的之一是警告美企，只有將業務轉移到美國，才能免受潛在的美國貿易行動威脅。

據美國統計局資料，越南對美國的出口從2018年到2019年增長了36%。越南今年首9個月的對美貿易順差，也從去年同期的339.6億美元擴大至443億美元。

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