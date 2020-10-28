中國經濟：疫情重災區湖北經濟首3季仍收縮10.4%

綜合報道，中國各地經濟回暖，惟新冠肺炎疫情重災區湖北省表現仍然落後。湖北省統計局公布，今年首3季湖北省地區生產總值(GDP)按年下降10.4%，但跌幅已比上半年持續收窄8.9個百分點。

截至10月28日為止，除了上海、西藏之外，內地29個省區市首3季經濟數據已先後出爐。相比上半年，各省區市增速普遍持續改善，合共25個省區市均實現按年正增長。值得注意是，其中還有14個省區市的GDP增速達到2%以上，以貴州的3.2%增幅居首。

內地整體經濟已從疫情復甦，今年首3季GDP按年轉升0.7%。儘管大多數省市區的經濟已收復上半年的失地，但撇除湖北以外，內蒙古、黑龍江及遼寧仍是錄得負增長，分別按年下跌1.9%、1.9%、1.1%，降幅較上半年收窄1.9、3及2個百分點。

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