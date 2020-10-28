新盤動向：中原指柏傲莊II開價克制　料首日沽清

他認為，柏傲莊II開價仍舊相當克制，相信首批單位於開售當日沽清應沒問題，開放式單位折實入場費572.8萬港元起，相信可獲年青上車客垂青。

在疫情下樓市交投仍然活躍，現時低息環境持續下，銀行存款總額高達約13萬億元，資金需尋求出路，投放磚頭是不二之選，料認購情況將相當踴躍。

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