新盤動向：中原指柏傲莊II開價克制 料首日沽清
2020年10月28日 20:35
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陳永傑
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊II剛公布首張價單，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日疫情穩定，早前累積購買力陸續釋放，入市氣氛高漲，一、二手市場皆旺。
他認為，柏傲莊II開價仍舊相當克制，相信首批單位於開售當日沽清應沒問題，開放式單位折實入場費572.8萬港元起，相信可獲年青上車客垂青。
在疫情下樓市交投仍然活躍，現時低息環境持續下，銀行存款總額高達約13萬億元，資金需尋求出路，投放磚頭是不二之選，料認購情況將相當踴躍。
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