樓價UPDATES：首置客獲資助首期　入市屯門市廣場

二手業主劈價沽貨，家長客再度出手。屯門市廣場2房單位，減價30萬元售出，首置客獲父母資助首期，以520萬元入市上車。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●上環荷李活華庭A座極高層B室，實用面積約626方呎，2房間隔，叫價約1,600萬元，議價後以1,480萬元獲承接，實用呎價約23,642元，同區用家鍾情屋苑質素及地理位置，斥資入市作自住，原業主於2004年8月以約378萬元購入，轉手帳面獲利約1,102萬元，物業升值約292%。

●上環帝后華庭1座低層J室，實用面積393方呎，2房間隔，望樓景，叫價838萬元，後減價至830萬元，最終以810萬元市價易手，實用呎價20,611元，原業主於2015年以620萬元買入，持貨5年帳面獲利190萬元。

●灣仔富榮閣低層B室，實用面積約263方呎，開放式間隔，近日以約495萬元沽出，實用呎價約18,821元，原業主於2011月12月以270萬元購入，持貨約9年帳面獲利約225萬元，物業升值約83%，現時屋苑約有2個單位放售，叫價由490萬元起。

●北角健威花園E座高層5室，實用面積446方呎，2房間隔，望樓景，原叫價798萬元，累減38萬元或4.8%，以760萬元沽售，實用呎價17,040元，原業主於2007年10月購入上址，當時作價228萬元，持貨13年至今沽售，帳面獲利532萬元離場。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨10月暫17宗買賣，平均呎價約13,605元，其中5期蘭秀道3號低層C室，實用面積564方呎，2房間隔，望內園，叫價800萬元，後調減35萬至765萬元成交，減幅約4.4%，實用呎價約13,564元，原業主於2007年12月以285萬元購入，轉手帳面獲利480萬元，升值約168%。

●西南九龍匯璽III第8座中層F室，1房間隔，實用面積約350方呎，以約19,500元放租約2個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價約1,700元或約8.7%，以約17,800元租出，實用呎租約50.9元，新租客為單身客，心儀物業新簇，方便往尖沙咀上班，睇樓3次後決定承租。

●大角咀港灣豪庭10月暫9宗買賣，包括3座中層E室2房戶，實用面積340方呎，吸引計劃入市多時之區內客承接，成交價683萬元，較原叫價718萬元，調減35萬元，減幅4.9%，實用呎價約20,088元，原業主於2014年8月斥資465萬元購得，是次轉手帳面賺218萬元，單位升值約47%。

●啟德1號(II)第5座中層A室，望內園景，2房間隔，實用面積約547方呎，以1,200萬元連租約放盤，無樓睇，個半月後獲外區客接洽，議價後減價30萬元，以約1,170萬元成交，實用呎價約21,389元，新買家為夫婦，無睇樓即拍板入市。

●將軍澳清水灣半島8座高層E室，實用面積約524方呎，2房間隔，今年9月開始放售，業主原叫價810萬元，最終於日前以760萬元交吉易手，減價50萬元或6%，實用呎價約14,504元，屋苑10月累錄約6宗二手買賣，平均實用積呎價約14,277元，現時約有81個放盤，入場價由696萬元起。

●將軍澳CAPRI第10A座中層B室，實用面積約544方呎，2房間隔，叫價1,028萬元放售，經議價後減價127.2萬元或約12.4%，最後以900.8萬元交吉成交，實用呎價約16,559元，原業主於2015年11月以694.9萬元一手買入，持貨近5年帳面獲利約205.9萬元，單位升值約30%。

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新界區

●屯門市廣場8座中層E室，實用面積356方呎，2房間隔，獲區內首置客承接，原業主擴大議價空間，累積減價達30萬元，新買家獲父母資助首期，遂以520萬元購入自用，實用呎價14,607元，原業主2017年以約430萬元購入，持貨屆滿3年可避免繳付額外印花稅，轉手帳面獲利約90萬。

●東涌東環2B座低層2室，實用面積約480方呎，2房連儲物房間隔，新買家為外區首置客，早前開價約655萬元放售，雙方議價後終減價約17萬元，以638萬元成交，實用呎價約13,292元，原業主於2015年9月以約570.7萬元購入，轉手帳面獲利約67.3萬元。

●青衣灝景灣7座低層H室，實用面積約867方呎，套3房連士多房間隔，望海景，由本月初開始放盤，原叫價1,468萬元，經議價後減價8萬元或約0.5%，最後以1,460萬元成交，實用呎價約16,840元，原業主於1999年4月以約448萬元購入，持貨21年轉手帳面獲利約1,012萬元，物業升值約2.3倍，項目本月累錄12宗二手買賣，平均實用呎價約15,980元。

●天水圍居屋天頌苑O座中層1室，實用面積640方呎，3房2廳間隔，獲區內白居二客垂青，單位10月初放盤至今累積減價逾24萬元，於未補價自由市場售430.68萬元，實用呎價6,729元。

●元朗溱柏1座低層B室，2房連套房間隔，實用面積約598方呎，開價約700萬元放盤不足2星期，吸引區內首置客洽商承接，新買家原於區內租住單位，有見近期市況轉旺，考慮不久即決定承接，雙方輕微議價下以698萬元成交，實用呎價約11,672元。

●元朗YOHO MIDTOWN單日連錄4宗買賣，包括1座低層F室，實用面積482方呎，2房間隔，叫價780萬元，議價後以760萬元成交，實用呎價15,768元，買家為同區上車客，元朗區二手市場保持暢旺，本月累錄約136宗成交，上述屋苑佔9宗，平均實用呎價15,796元。

●元朗新元朗中心2座中層D室，實用面積485方呎，2房間隔，叫價670萬元，議價後以668萬元易手，實用呎價13,773元，新買家為上車客，原業主則於1996年11月以208萬元一手購入，持貨24年轉售，帳面獲利約460萬元。

●上水居屋彩蒲苑10月暫錄4宗買賣，其中B座中層5室，實用面積363方呎，2房間隔，以已補價自由市場價408萬元易手，實用呎價11,240元，新買家為用家，睇樓兩日內決定購入單位自住，原業主則於2015年以350萬元購入上址，持貨5年沽出帳面獲利58萬元離場，單位升值約16.6%。

●西貢栢寧頓花園雙號屋，套3房間隔，望園景，放盤時叫價2,200萬元，減約7.3%，累劈160萬元，終以2,040萬元成交，原業主於2007年12月以1,218萬元購入，持貨近13年至今沽貨，帳面獲利822萬元，單位期內升值67%。

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