人口危機！內地也老人化 二孩出生佔比僅近6成

外地媒體報道，中國國家衛健委周三(28日)公布，去年內地「二孩」及以上佔出生人口比例為59.5%。對照今年初公布的數據，去年內地出生率為1.048%，顯示開放二孩政策4年，出生率仍創新低。

衛健委提到，從2015年到2019年底，內地居民人均預期壽命從76.3歲提高到77.3歲。這也顯示內地持續邁向老人社會。

針對人口趨勢與問題，中國恒大經濟研究院院長任澤平等人日前發表研究報告指出，內地出生人口持續下滑，到2030年將降至不到1,100萬；此外，中國將在2022年進入老人社會，即老年人佔總人口14%。

報告表示，人口老化及少子化等問題已成為內地面臨的最大灰犀牛之一，生育政策調整是最根本、最重要的供給側結構性改革之一。因此，當局在「十四五」時期可從盡快放開「三孩」。

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