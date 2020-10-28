小心爆泡！騰訊阿里美團齊破頂　大鱷揚言沽空科技股

阿里及騰訊股價周三分別曾升3.13%及3.25%，觸及309.4及604元的歷史新高，收市仍分別升2.47%及2.74%，收報307.4及601元。美團股價曾飆5.71%，高見281.2元，距離兩周前創下的紀錄盤中高位不足1%，收市仍漲5.26%，報280元。

惟受累於美股大跌，騰訊美國預託證券(ADR)回吐，現報594.82港元，較港收市低1.03%；阿里巴巴報300.58港元，較港收入低2.22%。港股夜期曾低見24,415點，低水294點。

中薇證券研究部董事黃偉豪不認為背後有人為螞蟻「抬轎」，指上述三企業務想像空間大，中長線估頂意義不大。以現時市底不弱，「落鑊」不算異象，騰訊短線上望620元。

「北水」透過港股通錄得淨買入94.74億元，為7個月新高，也是港股通運作近6年來單日第九高，「北水」分別豪擲34.3億及16.88億元掃騰訊和美團。

券商麥格理指，即使騰訊的金融科技業務收入和盈利不如螞蟻，惟前者估值反而會較高，預計微信支付估值兩年內最高達3,460億美元(近2.7萬億港元)，與螞蟻今次集資額相若，繼而調高騰訊目標價至全城最「牛」的815元，比周三收市價還有逾35%潛在升幅。

該行解釋，支付佔騰訊金融科技業務收入逾80%，比重遠高於螞蟻，惟前者的估值參數PEG比率（市盈率除以盈利增長率）卻會較高，可與Visa和PayPal等美國支付巨頭的平均數1.83倍看齊。螞蟻以龐大的借貸、保險和投資服務，減輕對支付的倚賴，問題是監管風險較高令估值較為輸蝕。此外，螞蟻支付服務徵收合作夥伴的分成比率低於騰訊，實際上騰訊的支付業務更賺錢。

不論如何，疫情爆發以來，環球科技股普遍飛升，中美8大科技股市值總和截至周二收市已佔全球股市近一成，難免惹人憂慮能否持續下去。著名對沖基金經理艾因霍恩警告，美國科技股正處於巨大泡沫之中，9月已經見頂，他主理的Greenlight Capital基金已加碼沽空。

黃偉豪則認為，中資科技股比美國同業便宜，不必因為一時波動急於沽貨，就算現在美團看似昂貴，也是因其賺錢周期剛起步、基數較低而已。他建議，投資者如要加注中資科技股作中長線部署，可等美國大選結果塵埃落定才出手，預料恒指短線在24,200至25,000點間上落。

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