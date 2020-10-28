【悲情樓市】何文田屋苑爆蝕讓潮　加多利峯7年貶值92萬

近日二手交投稍為回穩，業主加快出貨，寧願損手亦要套現。何文田豪宅屋苑於10月至少出現5宗帳蝕個案，區內加多利峯一個套3房單位，劈價後僅售1,850萬港元，約7年間帳面貶值約92萬元。

利嘉閣李琪峰稱，上址為低層A室，實用面積918方呎，開價1,980萬元放盤逾1年，累減130萬元沽，呎價20,153元。原業主2013年3月以1,942萬元購入，連使費料實蝕逾183萬元離場。

同區帝庭園都錄「出血」個案。市場消息稱，該盤2座一個低層單位，實用面積932方呎，亦以1,850萬元售出，呎價約19,850元，較3年多年購入價帳面低近40萬元。業界人士指，撤辣可讓資金轉投樓市，對整體經濟有推動作用。

事實上，近日部分業主，僅蝕使費已「當贏」。市場消息稱，西營盤眀徳山中層單位，以870萬元沽，以實用面積353方呎計，呎價24,646元，物業約5年帳面升值不足4%，料需蝕使費。

此外，業主劈價下續推動二手市場交投。中原覃文謙指，東涌10月累錄79宗買賣，已追平9月整個月。同區藍天海岸3座低層F室，實用面積388方呎，國泰空姐退租後，原業主趁單位交吉，轉租為售，降價10萬元，以540萬元沽貨，呎價約13,918元。

【大埔地創四年最平 呎價4478】

經濟前景不明朗，發展商投地出價傾向保守，上周截標反應失色的大埔公路─大埔滘段住宅地以4.51億元批出，貼近市場估值下限，每方呎樓面地價4,478元創大埔區四年低位。

地政總署公布，上述土地中標財團為熙譽發展有限公司，為出價最高投標者。據公司註冊處資料，中標公司董事為陳思遠。據了解，陳氏為雅居樂集團副主席陳卓賢的兒子，同時為景業名邦主席陳思銘的弟弟，但是次屬私人投資，與上述兩家上市公司無關。

地皮上周僅收到8份標書，其他投標財團包括信和置業、碧桂園、建灝地產、宏安地產，以及持有地盤內私人地皮的資深投資者何鐵城等。

是次成交樓面呎價創大埔區自2016年7月後低位，當時售出的大埔白石角科研路住宅地，成交呎價3,932元。資料顯示，剛售出項目地盤面積約6.7萬方呎，呈不規則形狀，地盤中間建有一幢兩層半高的村屋及空地，將來發展商在設計上或要因應現存屋宇作出遷就。

普縉執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典稱，今次大埔地皮競投反應及做價，反映發展商對這類形狀奇怪的土地有保留，同區二手表現也不突出，預計可作低密度分層住宅及洋房混合發展，將來落成實用呎價料1.4萬至1.5萬元。

【太古地產掟貨】

太古地產周三公布，現正進行商討可能導致出售其位於香港太古城英皇道1111號(即太古城中心1座)的多層辦公樓的權益。現時並未就出售事項達成協議。該公司補充，近年決定出售部份非核心資產，符合公司長遠增長的策略，提供機遇讓資金流轉，以發展在建項目、投資新項目，以及繼續拓展核心資產，包括太古坊及太古廣場社區。

近年該集團於港島東陸續有新建商廈落成，於2018年落成的太古坊1座，寫字樓總樓面逾101萬方呎，而緊接在2022落成的太古坊2座，亦提供約100方呎樓面。

資料顯示，該獲洽購商廈坐落於太古城中心部分商場之上，總樓面628,785方呎，於1997年落成，而截至今年6月底止的租用率約94%。市場消息稱，該物業洽購買家，包括基滙資本，該公司早年已先後購入多項目太古地產的商廈物業。

事實上，太古地產近年頻頻出售持有的港島東物業，如2018年向恒力隆投資有限公司出售太古城中心第3座部分樓面及太古城中心第4座全幢，作價150億元，呎價逾1.9萬元。其後基滙資本購入該批物業約49%權益。

直至本月中，再公布首度拆售太古城住宅車位，將分階段推售第6期全部227個停車位及62個電單車位，首批透過招標出售32個私家車車位及4個電單車位，指引價分別300萬元與15萬元，截標日期為11月2日。依此計算，所有車位涉及金額約6.9億元。

有代理估計，整個屋苑涉及約4,500個車位。不過，日前有該期業主表明有關車位拆售違反普通法，就其合法性擬提出司法覆核。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299