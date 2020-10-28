新盤UPDATES：新界及港島傳統豪宅區有項目登場

新盤市場百花齊放，除了近期熱銷的新界區大型樓盤繼續積極推售外，港島傳統豪宅區亦有全新項目登場，料可帶動大額物業交投氣氛上升。

●柏傲莊II首批平均呎價逾1.98萬元 較1期高近半成

至於最高呎價單位亦為開放式戶，單位為6B座39樓D室，實用面積266方呎，折實售價711.2萬元，呎價26,737元。

●CENTRAL PEAK料下周起招標推售

他強調，香港傳統豪宅供應不多，項目附近新盤近期呎價介乎約7萬至10萬元，公司會參考有關價錢。

新地代理總經理陳漢麟稱，項目實用面積由1,649至2,962方呎，間隔三房至四房，亦設不少特色戶。預計下周發出銷售安排，先推分層標準戶為主，準買家須先準備200萬元本票，下周便可預約前往現樓參觀示範單位。

雷霆又稱，未來兩個月集團將推售沙田瓏珀山、西南九龍匯璽III及GRAND YOHO兩期尚餘單位。而原定年底推售的元朗站項目1期，料延至明年初開售。

●帝御·星濤周日推出248伙開售

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御·星濤，剛已發出首輪銷售安排，落實星期日(11月1日)開售248個單位，成為下月首個開賣全新項目，發展商將於星期六中午截止接受認購登記。

該盤截至周二晚已錄逾2,545張入票，項目加推全新3號價單，提供63伙，間隔開放式至三房，折實平均呎價15,551元，料再加價約3%，整體折實售價約338.9萬至1,205.8萬元，呎價約13,995至18,642元。

●恆大‧珺瓏灣第2期連錄4宗特色戶成交

屯門恆大‧珺瓏灣第2期，上周首度推出地下花園特色戶招標，連環錄得4伙成交，當中3伙位於5座，全屬開放式間隔，當中J室及M室，實用面積均為201方呎，分別以388萬元及375.9萬元獲承接，呎價分別為19,343元及18,701元。

同時，第5座地下N室，實用面積為202方呎，以398萬元售出，呎價約19,703元。而5A座地下N室，實用面積為202方呎，附連花園面積約97方呎，以406萬元成交，實用呎價約20,104元。項目兩期至今累售1,117伙。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299