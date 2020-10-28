夜市UPDATES：道指插800點　港股夜期低水329點

歐股股市跌勢加劇，美股道指一度挫近800點，現時報26,736點，跌726點或2.65%；標指報3,300點，跌90點或2.67%；納指報11,101點，跌330點或2.89%。

港股期指夜時隨外圍向下，目前報24,380點，跌220點，低水329點。

歐股三大指遭拋售，英股報5,571點，跌2.75%；德股報11,587點，跌3.94%；法股報4,565點，跌3.48%。

【21:30】歐美疫情急轉直下，當中德、法兩國或收緊限制措施，觸發環球股市再遭拋售！美股道指周三(28日)大幅低開589點，報26,874點，以科技股掛帥的納指瀉200點，報11,230點。

歐美疫情正惡化，歐洲正爆發第二波疫情，在英國宣布夜間「宵禁」後，市傳法國正考慮執行為期「一個月」的全國封鎖措施，德國也可能將關閉全國餐廳和酒吧。在美國，伊利諾伊州已下令芝加哥關閉室內用餐；數據顯示過去一周來美國每日確診病例平均增加了創紀錄的69,967例。

重磅科技股受壓，蘋果公司(Apple Inc.)股價早段瀉2%，亞馬遜挫1.32%，Facebook亦跌2.7%。

企業消息方面，波音公司第3季按年轉盈為虧，蝕4.66億美元，期內收入減少29%，並燒錢48億美元。波音股價早段跌近2%。

聯合包裹(UPS)第3季純利增加12%至19.6億美元，經調整後每股賺2.28美元，高過預期1.9美元，收入亦升15.9%至212.4億美元，但基於疫情的不確定性，公司沒有發出業績指引。UPS股價早段插6%。

通用電氣(GE)第3季虧損收窄至11.9億美元，經調整後每股賺6美仙，好過預期虧損4美仙，並錄得自由現金流5.14億美元，期內收入減少17%至194.2億美元，亦勝預期。GE股價早段漲6.85%。

距美國大選不足1周，殿堂級對沖基金經理德魯肯米勒日前在投資會議上稱，倘民主黨在美國大選中大勝，加稅政策和高通脹將令美股未來數年受壓，而一些受惠有效疫苗及刺激措施的股份短期內表現會跑贏。

德魯肯米勒估計散戶投資者將在明年首季大舉買入低殘的旅遊股包括航空和郵輪，相反，科技股升幅將會回吐。他又預測，4年後通脹會升破4%，金價和債券孳息率將會上漲，而美國失業率或達到7%。

至於「新興市場之父」麥樸思在訪問中警告，標指似乎正形成雙頂，技術走勢轉差，又指美國以至全球投資市場十分擔心美國選舉結果出現爭議，若最終要在法院解決，勢拖冧環球市場。

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