波音上季蝕逾36億　預告進一步裁員

新冠肺炎疫情重創航空業，波音公司第3季虧損4.66億美元(約36.3億港元)，扭轉去年同期賺11.67億美元的勢頭。還受到737 MAX停飛打擊的波音，期內燒錢48.2億美元，並計劃進一步削減職位，但預期737 MAX最快下月恢復服務。

波音上季扣除部分項目後每股蝕1.39美元，但較市場預期的每股蝕2.08美元溫和，收入跌29%至141.4億美元，計劃明年底前將員工數量降至13萬人，該公司今年初員工數量為16萬人。

波音上季僅付運28架飛機，遠少過去年的62架，需要更多地依賴國防業務賺取收入，期內商業飛機業務錄得虧損14億美元，收入大跌56%；國防業務則錄得6.28億美元盈利，按年跌2%，但該公司預期這項業務亦面臨放慢。

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