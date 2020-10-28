意馬售恒大汽車　套現淨額約4492萬元

今次出售事項未計交易成本所得款項總額共約4,509萬元，將於10月30日結算時以現金收取，所得款項淨額擬約4,492萬元，或用於為意馬的綜合金融服務業務發展撥資，因意馬一直有意拓展綜合金融服務業務。

意馬董事表示，注意到恒大汽車股價近期上漲，認為此乃變現部分恒大汽車股份投資的良機，進而可鎖定出售事項產生的溢利。完成後，意馬仍持有800萬股恒大汽車股份，並預期將錄得變現收益約2,938萬元，估計變現收益將於截至今年12月底止年度損益內入帳，可能進行審核調整。

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