北角英皇道101號及111號物業18.8億元易手
2020年10月29日 00:06
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旭輝控股集團(00884)及宏安地產(1243)聯合宣布，以總代價18.8億港元收購北角英皇道101號及111號物業之全部權益，其中旭輝將持有項目60%權益，宏安則持有40%權益。兩物業地盤面積分別約11,461及9,336方呎，為前成報大廈及停車場，該地皮將會用作發展商住項目。
旭輝控股集團投資者關係總經理梁旭明表示，香港作為國際金融中心，商業和經濟活動發達，對住宅需求龐大。是次收購之項目位處港島區核心地段，且土地供應稀缺，物業發展具備較大靈活性。而宏安地產執行董事程德韻預期，項目總投資額逾26億元，料於2022年推出市場。
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