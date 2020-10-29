歐股大幅下挫　德國DAX瀉逾500點

投資者憂慮歐美地區疫情持續反彈，會拖累經濟復甦步伐，歐洲股市周三(28日)大幅下挫。英國富時100指數收報5,582點，跌146點或2.55%；法國CAC指數收報4,571點，跌159點或3.37%；德國DAX指數收報11,560點，跌503點或4.17%。

泛歐Stoxx 600指數收報342點，跌10點或2.95%，創9月底以來最大單日跌幅。

歐洲正爆發第二波疫情，在英國宣布夜間「宵禁」後，市傳法國正考慮執行為期「一個月」的全國封鎖措施，德國也可能將關閉全國餐廳和酒吧。

德國最大銀行德意志銀行有望擺脫新冠肺炎危機，該第三季度淨利潤為1.82億歐元，超出了預期並恢復盈利，德銀股價收市下挫1.91%。

德國體育服飾Puma第三季純利升13%至1.13億歐元，集團指面對不確定性無法作出全年業績預測，其股價全日跌逾3%。

標緻汽車母公司PSA第三季銷售僅跌0.8%，主要受惠於核心汽車銷售收入恢復增長，PSA股價挫近2%。

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