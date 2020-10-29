美股收市：道指重挫943點　創7月底以來新低

歐美疫情急轉直下，當中德、法兩國或收緊限制措施，觸發環球股市再遭拋售！美股周三(28日)急劇震盪，3大指數均以近全日最低位收市。

道指收報26,519點，跌943點或3.43%，為6月以來最大單日跌幅，並創7月31日以來收市新低，連續4日錄得下跌；標指收報3,271點，跌119點或3.53%；納指收報11,004點，跌426點或3.73%。

港股外圍同受拖累，按比例計算，港股ADR指數收報24,232點，跌476點或1.93%。騰訊ADR折合收報588.62港元，較港收市跌2.06%；阿里巴巴ADR折合收報298.32港元，較港收市跌2.95%。

美國大型科技股集體下挫，蘋果公司、Salesforce、微軟公司均收挫逾4%，為表現最差的3隻道指成分股。Facebook收市下瀉5.51%，收報267.67美元。

企業消息方面，波音公司第3季按年轉盈為虧，股價收挫4.57%。聯合包裹(UPS)第3季經調整後每股賺2.28美元，好過市場預期，惟股價急跌8.82%。

歐美疫情正惡化，歐洲正爆發第二波疫情，在英國宣布夜間「宵禁」後，市傳法國正考慮執行為期「一個月」的全國封鎖措施，德國也可能將關閉全國餐廳和酒吧。在美國，伊利諾伊州已下令芝加哥關閉室內用餐；數據顯示過去一周來美國每日確診病例平均增加了創紀錄的69,967例。

距美國大選不足1周，殿堂級對沖基金經理德魯肯米勒日前在投資會議上稱，倘民主黨在美國大選中大勝，加稅政策和高通脹將令美股未來數年受壓，而一些受惠有效疫苗及刺激措施的股份短期內表現會跑贏。

德魯肯米勒估計散戶投資者將在明年首季大舉買入低殘的旅遊股包括航空和郵輪，相反，科技股升幅將會回吐。他又預測，4年後通脹會升破4%，金價和債券孳息率將會上漲，而美國失業率或達到7%。

至於「新興市場之父」麥樸思在訪問中警告，標指似乎正形成雙頂，技術走勢轉差，又指美國以至全球投資市場十分擔心美國選舉結果出現爭議，若最終要在法院解決，勢拖冧環球市場。

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